Bundesliga 2022/2023: tris del Bayer Leverkusen sul campo del Borussia Monchengladbach

Tris del Bayer Leverkusen nella sedicesima giornata di Bundesliga 2022/2023 sul campo del Borussia Monchengladbach. Non c’è storia per larghi tratti al Borussia-Park, dove nel primo tempo le Aspirine infliggono un uno-due che stende i padroni di casa: gli ospiti, infatti, la sbloccano con Bakker al 21′, poi pochi secondi prima dell’intervallo arriva il raddoppio di Adli e allora nella ripresa la squadra bianconera fatica tantissimo a ritrovarsi, scossa dal doppio vantaggio degli avversari arrivato quando sembrava tutto pronto per l’intervallo. Così, il secondo tempo viene gestito più o meno tranquillamente dalla squadra di Xabi Alonso, che trova il tris con Amiri al 67′. Nel finale però Stindl trova la doppietta personale, prima a dieci dal termine, poi nel recupero, ma non basta a stravolgere il copione. Con questo successo, il terzo di fila, il Bayer sale a 21 punti in classifica e avvicina la zona europea, ora a -1 dal Borussia.