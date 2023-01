Premier League 2022/2023: 0-0 tra Liverpool e Chelsea, si frenano a vicenda

Pareggio inutile tra Liverpool e Chelsea nel big match che ha aperto la ventunesima giornata di Premier League 2022/2023. Le due grandi che però rincorrono da tutto il campionato le prime quattro posizioni frenano ancora, stavolta a vicenda, si portano a quota 29, entrambe appaiate e insieme al Brentford, ma a ben nove lunghezze di distacco dal Newcastle che occupa in questo momento la quarta posizione, ultima valida per approdare in Champions.

Una partita bloccata anche se giocata da entrambi su ritmi abbastanza alti, il più importante sussulto è il gol di Havertz nel primo tempo, che però viene annullato dal Var: fuorigioco molto particolare, visto che arriva sul palo colpito da Thiago Silva che non sana la posizione originale del tedesco. Nella ripresa succede ben poco, da registrare però tra i blues l’esordio di Mudryk, il talento ucraino pagato una cifra clamorosa.