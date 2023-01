Barcellona, Xavi: “Sorpreso dalla situazione di Dani Alves, domani dovremo avere pazienza”

Il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, ha parlato alla viglia del match di campionato contro il Getafe. Sulla partita di domani dichiara: “Quique Sanchez Flores lavora molto bene sulla linea difensiva. Giocano un calcio diretto con in avanti gente come Enes Unal e Borja Mayoral. Dobbiamo essere pazienti e attaccare gli spazi. Araujo e Kessie sono disponibili, ma tornano da un infortunio e domani decideremo”.

In merito poi alla situazione che sta vivendo Dani Alves, accusato di violenze sessuali, aggiunge: “È difficile commentare una situazione come questa. Sono sorpreso e sotto shock. Sto molto male per lui, ma sarà la giustizia a decidere. Sono sorpreso”.