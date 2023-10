Post social a favore della Palestina: il Mainz sospende El Ghazi

Il Mainz ha sospeso Anwar El Ghazi dagli allenamenti e dalle partite. Questo è quanto ha comunicato il club con una nota ufficiale in seguito ad un post apparso sui profili social dell’ex Ajax e Aston Villa in cui si schierava dalla parte del popolo palestinese. Il comportamento è stato ritenuto inaccettabile dalla società tedesca, e tra le due parti ne è nata una lunga discussione che ha portato alla sospensione dell’olandese. Il Mainz ha fatto sapere che rispetta ogni punto di vista ma prende fermamente le distanze dal post in questione che non è allineato ai valori del club.

Nel post in questione El Ghazi ha preso posizione a fianco della causa della Palestina. Questo il contenuto della storia diffusa su Instagram: “Questa non è guerra. Quando una parte taglia acqua, cibo ed elettricità all’altra non è guerra. Quando una delle due parti ha armi nucleari non è guerra. Quando una delle due parti utilizza immagini generate dall’Intelligenza Artificiale per diffondere disinformazione sull’altra non è guerra. Quando i social censurano i contenuti di una parte e non dell’altra non è guerra. Questo non è un confitto né una guerra. Questo è genocidio, distruzione di massa e noi vi stiamo assistendo in diretta. Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera“.