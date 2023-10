Inghilterra-Italia, gol di Scamacca: gli azzurri gelano Wembley (VIDEO)

di Giorgio Billone 11

Gianluca Scamacca porta in vantaggio l’Italia contro l’Inghilterra. Al 15′ l’attaccante dell’Atalanta si fa trovare al posto giusto e al momento giusto e gela Wembley, dopo la bella azione con la costruzione dal basso che trova Di Lorenzo in propulsione offensiva pronto al cross. 1-0 a Londra con la rete di chi qui ha già giocato col West Ham, in alto ecco il video del gol dello 0-1.