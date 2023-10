MOVIOLA – Inghilterra-Italia, Di Lorenzo stende Bellingham: Turpin fischia rigore, Var conferma

Episodio da moviola in Inghilterra-Italia per il fallo di Giovanni Di Lorenzo in scivolata su Jude Bellingham che vale il calcio di rigore in favore dei Tre Leoni. Turpin, l’arbitro francese, fischia subito, il Var conferma dopo il check e così dal dischetto va Kane che batte Donnarumma. Beffa per il capitano del Napoli, che viene ammonito ed era l’unico diffidato: salterà la Macedonia del Nord.