Le probabili formazioni della ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Il derby Inter-Milan spicca in un turno ricco di partite molto interessanti, tra queste Salernitana-Juventus, Spezia-Napoli, Roma-Empoli e Verona-Lazio, per cui è tempo di andare a conoscere quali siano le scelte dei venti allenatori del massimo campionato per le dieci sfide in programma. Di seguito i link con le formazioni ufficiali sempre aggiornate.

CREMONESE-LECCE

ROMA-EMPOLI

SASSUOLO-ATALANTA

SPEZIA-NAPOLI

TORINO-UDINESE

FIORENTINA-BOLOGNA

INTER-MILAN

VERONA-LAZIO

MONZA-SAMPDORIA

SALERNITANA-JUVENTUS