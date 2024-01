Pagelle Real Madrid-Barcellona 4-1: voti e tabellino Supercoppa di Spagna 2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Real Madrid-Barcellona 4-1, finale di Supercoppa di Spagna 2024. Il primo trofeo della stagione spagnola è dei blancos di Carlo Ancelotti, che solleva il ventisettesimo titolo della sua carriera da allenatore. Protagonista assoluto è Vinicius, autore di una tripletta nel primo tempo. Prima con due ripartenze letali. Poi con un calcio di rigore per un fallo di Araujo (espulso per doppia ammonizione nel secondo tempo). Nel primo tempo un grande gol di Lewandowski restituisce fiducia ai blaugrana, ma è solo un’illusione. E nella ripresa è Rodrygo a realizzare la rete del 4-1.

HIGHLIGHTS

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin 6.5; Carvajal 6.5, Rudiger 6, Nacho 7, Mendy 7; Valverde 6.5 (86′ Ceballos sv), Tchouameni 7, Kroos 7 (81′ Modric sv); Bellingham 7 (86′ Joselu sv); Vinicius jr 9 (81′ Camavinga sv), Rodrygo 7.5 (77′ B. Diaz 6.5).

In panchina: Kepa, Garcia, Guler, Martin, Paz, Tobias.

Allenatore: Ancelotti 8.

Barcellona (4-3-3): Pena 5.5; Kounde 4.5, Araujo 3, Christensen 5, Balde 5; Sergi Roberto 5 (61′ Lopez 5.5), Gundogan 5, de Jong 5.5; Pedri 5.5 (61′ Yamal 5.5), Lewandowski 6.5, Torres 6 (61′ Joao Felix 5).

In panchina: Astralaga, Casado, Cubarsi, Fort, Guiu, Kochen, Romeu, Roque.

Allenatore: Xavi 4.5.

ARBITRO: Munuera 6.

NOTE: terreno in buone condizioni, al 71′ Araujo espulso per doppio giallo.

RETI: 7′ Vinicius, 10′ Vinicius, 33′ Lewandowski, 39′ Vinicius, 64′ Rodrygo.

Ammoniti: S. Roberto, Bellingham, Rudiger. Angoli: 3-4. Recupero. 3′ pt, 0′ st.