Olanda: Den Bosch-Maastricht interrotta: tafferugli sugli spalti

C’è una seconda partita interrotta nella seconda serie del calcio in Olanda: si tratta di Den Bosch-Maastricht, che viene sospesa per una seconda volta al 73′ dopo il lancio di oggetti da parte dei tifosi, tra cui birra e altro materiale. Tutto il resto della tifoseria di casa ha cominciato a urlare “vogliamo giocare” in segno di protesta nei confronti del direttore di gara, ma la partita risulta ancora interrotta e non è chiaro se riprenderà o meno.

AGGIORNAMENTO ORE 22.35 – La partita ricomincia per gli ultimi venti minuti incluso recupero.