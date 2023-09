Serie C 2023/2024: l’Atalanta U23 piega 3-2 la Giana Erminio

L’Atalanta piega 3-2 la Giana Erminio. Sul campo di casa, la giovanile della Dea trova la vittoria grazie alla doppietta di Italeng, che segna al 9′ e al 45′, e al terzo gol di Mallamo al 57′. La Giana però si rivela ostica, soprattutto sulle battute finali, e riesce a mettere a segno due reti con Minotti (45′) e Verde (77′).

La prima metà di partita vede l’Atalanta più aggressiva rispetto agli avversari e in appena nove minuti trova la rete del vantaggio, firmata da Italeng. Il resto del primo tempo non regala particolari emozioni, con le squadre che sondano il centrocampo e riescono a verticalizzare solo in rare occasioni. Sul finale però, l’atmosfera si scalda e l’Atalanta raddoppia al 45′ grazie ancora ad Italeng. Pochi secondi prima della fine dei quarantacinque minuti, la Giana risponde e Minotti riesce a mandare la palla tra i pali dei padroni di casa. Si torna dunque negli spogliatoi sull’2-1.

Nel secondo tempo, l’Atalanta scende in campo propositiva e al minuto 57 colleziona la rete del 3-1 con Mallamo. In un primo momento la Giana sembra subire il pressing della Dea, con rare occasioni per andare in attacco, ma dopo i primi cambi la musica cambia. Le nuove forze schierate in campo danno una nuova forza agli ospiti e al 77′ Verde trova il gol del 3-2. Negli ultimi minuti la Giana tenta di trovare il pareggio, assediando la porta avversaria, ma non riesce nell’impresa. L’Atalanta U23 trova così la prima storica vittoria in casa.