Serie C 2023/24: il Rimini cala il poker sulla Juve U23, prima sconfitta per la Spal

Terza giornata di Serie C 2023/24: prima vittoria per Perugia, Ancona, Rimini e Cesena, prima sconfitta per la Spal.

Gran match tra Rimini e Juventus U23, i bianconeri firmano un doppio vantaggio già nella prima frazione di gioco. Due gol, nei primi due minuti di gara: Comenencia la sblocca subito con un colpo di testa, è Capanni subito dopo a firmare il pareggio con un destro ad incrociare sotto la traversa, imparabile per il portiere bianconero. Il nuovo vantaggio dei piemontesi arriva al 28esimo, azione confusa nell’area di rigore avversaria, Cerri calcia di prima intenzione dopo diversi rimpalli in area e mette la firma sull’1-2, risultato che va a chiudere il primo tempo. Nella ripresa altre quattro marcature: Lamesta trova il nuovo pareggio dei padroni di casa con un gran mancino sotto la traversa, è poi Turicchia al 68esimo a trovare un vantaggio vano, vista la nuova rete messa a segno qualche minuto dopo da Morra. Nei secondi finali è Gigli a firmare la definitiva vittoria: termina 4-3.

Prima sconfitta per la Spal, il Perugia vince 2-1 in rimonta. Dopo diverse occasioni da parte degli ospiti, è la formazione degli Estensi a sbloccare il risultato al sesto minuto di gioco con Valentini che nel salta due, scavalcando anche Adamonis e depositando in rete. Sul finale di prima frazione sono i biancorossi a ribaltare la situazione: al 41esimo è Iannoni che sfrutta al meglio l’imbucata di Mezzoni e l’errore di Del Favero, per mettere a segno la rete del pareggio, la prima con la maglia della frazione di Baldini. Nei secondi finali è poi Vasquez su assist di Lisi, a mettere a segno l’1-2 definitivo. Reti inviolate nella seconda frazione.

L’Ancona invece vince di misura sul Pineto. I padroni di casa sbloccano il risultato al 32esimo con Peli, gli ospiti poi non riescono a ritrovare il pareggio: termina 1-0. Il Cesena invece vince sul Pontedera per 3-1. Gli ospiti firmano il vantaggio al decimo minuto di gioco, Hraiech è il primo a firmare il tabellino dei marcatori. Ad inizio ripresa è Benedetti a ristabilire l’equilibrio del match, per entrambe il primo pareggio stagionale. Sono poi Ogunseye e Kargbo nei secondi finali, a regalare la prima vittoria stagionale dei bianconeri.