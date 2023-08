Nuova avventura per Joao Pedro, l’ex Cagliari firma con il Gremio: è ufficiale

Nuova avventura per l’ex attaccante del Cagliari, Joao Pedro, che lascia il Fenerbahce e firma con il Gremio. Il centravanti italo-brasiliano, classe 1992, arriva dal club turco con la formula del prestito con diritto di riscatto, come annunciato dalla stessa società brasiliana: “Il Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense annuncia un altro rinforzo per la prossima stagione stagione. L’attaccante João Pedro Galvão arriva per rafforzare l’attacco del Gremio e firma un contratto di prestito per un anno, fino alla fine di luglio 2024. All’età di 31 anni, l’esperto atleta ha difeso il club turco Fenerbahçe nell’ultima stagione europea. La presentazione si svolge questo giovedì 3 agosto presso il CT Presidente Luiz Carvalho”.

“Nato a Ipatinga, è stato rivelato dall’Atlético Mineiro nel 2010 ed è stato presto ceduto al Palermo in Italia, alla sua prima esperienza all’estero. Ha poi militato nella squadra portoghese del Vitória de Guimarães, prima di trasferirsi all’uruguaiano Peñarol. Nel 2012 è tornato in Brasile per difendere il Santos. L’anno successivo è tornato in Portogallo dove ha giocato per l’Estoril Praia. Nel 2014 torna in Italia per giocare nel Cagliari. Per il club italiano ha disputato otto stagioni consecutive, acquisendo maggiore risalto come capocannoniere. Ben presto è stato naturalizzato ed è stato convocato in nazionale lo scorso anno”, ha concluso il Gremio nel comunicato.