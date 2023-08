La Roma torna a Tirana: programmata un’amichevole contro il Partizani sabato 12 agosto

Tramite i propri canali ufficiali, la Roma ha annunciato che sabato 12 agosto sfiderà in amichevole il Partizani Tirana. Test sicuramente speciale per i ragazzi di Mourinho, che tornano nella location dove nel 2022 vinsero la Conference League e sfideranno i campioni d’Albania. Appuntamento all’Air Albania Stadium alle ore 20 per l’ultimo impegno dei giallorossi prima dell’inizio del campionato di Serie A 2022/2023.