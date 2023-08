Fiorentina, visite mediche per Yerry Mina: pronto un contratto di un anno con opzione

Nuovo colpo in difesa per la Fiorentina che, dopo aver raggiunto un accordo con lo svincolato Yerry Mina, attende l’esito delle visite mediche. Il difensore colombiano, infatti, sta sta effettuando tutti i controlli di rito proprio in queste ore e, se tutto andrà per il verso giusto, firmerà un contratto da circa 1,5 milioni per un anno, con opzione di rinnovo automatico per un altro anno al verificarsi di determinate condizioni. Ad ogni modo Mina non sarà l’unico innesto in difesa per la formazione viola, che ha sempre nel mirino anche Josip Sutalo della Dinamo Zagabria.