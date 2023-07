PSG, per Mbappè non solo il Real Madrid: l’Al-Hilal sogna, il Chesea spera

Potrebbe essere nata una guerra fra Kylian Mbappè e il PSG. Il club ha deciso di non convocare il francese nella prossima tournee negli Stati Uniti, diretta conseguenza dei comportamenti dell’ex Monaco che ha ribadito più volte di desiderare il Real Madrid.

Non ci sarebbe solo il Real Madrid in caso di cessione del PSG di Mbappè. Il club parigino sarebbe propenso a cedere il francese per evitare di perdere a zero il giocatore nella prossima stagione. Le Merengues sono certamente i favoriti, ma bisogna stare attenti anche alla concorrenza. Secondo quanto riferito da RMC Sport, ci sarebbero anche le sirene della Premier League.

Il Chelsea farebbe carte false per avere l’ex Monaco, ma il fatto della non partecipazione alle Coppe Europee nella prossima stagione metterebbe i Blues dietro al Real Madrid. Attenzione però anche per Mbappè alle sirene arabe, che inizierebbero ad assaporare il colpo: l’Al-Hilal che ha arruolato il tecnico Jorge Jesus e i vari Ruben Neves, Koulibaly e Milinkovic-Savic, avrebbe pronti 200 milioni di euro per il cartellino e 400 di ingaggio spalmati su due anni per il calciatore. L’ultima parola spetta comunque a Mbappè che aspetta di capire cosa ne sarà del suo futuro, segnato, al PSG.