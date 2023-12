Nizza, Youcel Atal oggi a processo per istigazione all’odio per motivi religiosi

Inizierà oggi il processo a carico di Youcef Atal, che dovrà rispondere di istigazione all’odio per motivi religiosi. Il difensore algerino del Nizza il mese scorso il giocatore era stato arrestato dalla polizia giudiziaria e trattenuto per aver postato sul suo account Instagram il video antisemita del predicatore palestinese Mahmoud al-Hasanat. Nonostante la rimozione del video e le scuse, il calciatore è stato sospeso dal suo club e squalificato dalla Lega francese per sette partite. Ora, dal punto di vista penale, rischia rischia fino a un anno di carcere e 45 mila euro di multa.