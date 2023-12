Sorteggio playoff Europa League 2023/2024 oggi in tv: data, orario e diretta streaming

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming del sorteggio dei playoff dell’Europa League 2023/2024, che vedrà protagoniste anche due squadre italiane, Milan e Roma. I rossoneri di Stefano Pioli sono scesi dalla Champions League classificandosi terzi nel loro girone alle spalle di Borussia Dortmund e Psg. I giallorossi di Josè Mourinho, invece, sono arrivati secondi nel girone di Europa League dietro allo Slavia Praga. Per le due compagini italiane ci potrebbero essere diverse insidie nell’urna. Il sorteggio andrà in scena alle ore 13:00 di lunedì 18 dicembre e sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport 24, mentre lo streaming sarà garantito da SkyGo. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi approfondimenti.

