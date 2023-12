Gigante Alta Badia 2023, risultati e classifica prima manche: Odermatt in testa, indietro gli azzurri

Marco Odermatt è pronto a concedere il bis nel secondo gigante in Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. Il fenomeno svizzero, già in grado di salire ieri sul gradino più alto del podio, scende con il pettorale n°1 e fa immediatamente la differenza nella prima manche della gara odierna. Solamente in tre riescono a contenere lo svantaggio, ma non di troppo: Zubcic è il primo inseguitore a +0.87, poi troviamo Schwarz a +0.95 e Kranjec a +0.96. Altri due, Pinturaulet e Meillard, restano sotto i 2″ di margine dall’elvetico. Distacchi enormi per tutti gli altri, italiani compresi.

Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti accumulano entrambi un distacco attorno ai 3″ dal leader della classifica, ma riescono senza particolari patemi a conquistare l’accesso alla seconda manche che prenderà il via alle 13:30. Bene Alex Vinatzer, che pur continuando a partire con pettorali alti mostra i recenti progressi in gigante e si qualifica alla seconda manche. Ancora una prova incolore per Luca De Aliprandini, che per il rotto della cuffica conquista anche lui un posto tra i primi 30.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

RISULTATI PRIMA MANCHE

1 ODERMATT Marco SUI 1:14.39

2 ZUBCIC Filip CRO 1:15.26 +0.87

3 SCHWARZ Marco AUT 1:15.34 +0.95

4 KRANJEC Zan SLO 1:15.35 +0.96

5 PINTURAULT Alexis FRA 1:15.88 +1.49

6 MEILLARD Loic SUI 1:16.02 +1.63

7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:16.39 +2.00

8 MCGRATH Atle Lie NOR 1:16.46 +2.07

9 CAVIEZEL Gino SUI 1:16.60 +2.21

10 RADAMUS River USA 1:16.87 +2.48

14 DELLA VITE Filippo ITA 1:17.38 +2.99

15 BORSOTTI Giovanni ITA 1:17.41 + 3.02

27 VINATZER Alex ITA 1:19.00 +4.61

30 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:19.03 +4.64



ELIMINATI

ZINGERLE Hannes ITA 1:19.19 +4.80

FRANZONI Giovanni ITA 1:19.98 +5.59

KASTLUNGER Tobias ITA 1:20.66 +6.27

DNF MAURBERGER Simon ITA