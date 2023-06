Nizza, procuratore distrettuale: “Galtier rischia condanna fino a tre anni di carcere”

Per l’allenatore del Psg, Christophe Galtier, si mette malissimo. In un comunicato ufficiale da parte del procuratore distrettuale presso il tribunale di Nizza, Xavier Bonhomme, si leggono le conclusioni sullo stato di fermo del tecnico, accusato di discriminazione razziale sul posto di lavoro. Emerge come Galtier sia stato deferito e verrà processato il 15 dicembre, con il gravissimo rischio di finire in carcere per 36 mesi: “Sono puniti, nel massimo dei casi, i reati di vessazioni morali e di discriminazione per motivi di appartenenza o non appartenenza, reale o presunta, ad un’etnia, ad una nazione, ad una presunta razza o ad una determinata religione con una condanna a 3 anni di reclusione e multa di 45.000 euro”, si legge.