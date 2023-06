Buducnost-Breidablik in tv: data, orario e diretta streaming finale turno preliminare

Buducnost-Breidablik è la finale del turno preliminare 2023/2024 di Champions League: ecco le informazioni su data, orario e come vederla in diretta tv e streaming. Dopo aver eliminato Atletic Escaldes e Tre Penne rispettivamente, ecco l’atto conclusivo per proseguire il cammino nella coppa più prestigiosa e approdare al primo turno preliminare di qualificazione. Appuntamento a orario da definire di venerdì 30 giugno, diretta tv e streaming non disponibili in Italia.