Atp Mallorca 2023: Mannarino batte Hanfmann, Eubanks la spunta su Harris al tie break del terzo set

Giornata di semifinali a Mallorca, per un Atp 250 ricco di sorprese che vedrà sfidarsi in finale la testa di serie numero 4 Mannarino e l’americano Eubanks. Lo statunitense, emerso nel tennis del grandi all’età di 27 anni, ha battuto in rimonta il sudafricano Harris con il punteggio di 4-6 6-3 7-6(9) con un tie break emozionante in cui è riuscito a guadagnarsi la prima finale dell’anno. Nell’ultimo atto affronterà Mannarino, che si è sbarazzato dell’ottimo Hanfmann in due set con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Continua l’ottimo momento di forma su erba per il francese, che partirà con i favori del pronostico nel match che si disputerà domani alle 18.