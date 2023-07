Fiorentina, Barone: “Lo stadio è capitolo chiuso, non si riaprirà”

“Lo stadio? Per noi è un capitolo chiuso e non si riaprirà più”. È categorico Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, durante una visita del quotidiano “La Repubblica” al Viola Park, dove la squadra svolgerà il ritiro estivo. A proposito di un eventuale spostamento nel 2024-25 per la ristrutturazione del Franchi, Barone chiude le porte. “Vogliamo continuare a giocare al Franchi, non vogliamo spostarci. Andando a giocare al Padovani la Fiorentina rischia di perdere più di 10 milioni all’anno e oggi non ci possiamo permettere tutto questo. Non sappiamo neanche quanto dovremo stare lontani – spiega – E poi chi metterà i soldi per adeguare l’impianto provvisorio? Non conosco ancora i dettagli del progetto. La Fiorentina non metterà neanche un euro. Neanche sul progetto del Franchi dove a oggi, mi dispiace dirlo per il rapporto che ho con il sindaco Nardella, vedo solo nubi. Adesso attendiamo risposte e nel frattempo ci godiamo il Viola Park“, ha concluso il dirigente gigliato.