Morte Suarez, il ricordo di Rummenigge: “Icona dell’Inter, l’ho sempre ammirato”

In una nota all’ANSA, Karl Heinz Rummenigge ha voluto omaggiare Luisito Suarez, scomparso all’età di 88 anni: “Sono grato di averlo potuto conoscere durante il mio periodo all’Inter. È un’icona del club e così sarà ricordato visto che il cuore del calcio italiano non dimentica mai. È stato un grande calciatore, con un’elevata intelligenza di gioco, ma anche assertivo, molto abile tecnicamente e in grado di fare gol. L’ho sempre ammirato“.