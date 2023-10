Kvaratskhelia ‘supplente’ di Osimhen, il Napoli riparte dalla doppietta del georgiano: Verona ko 3-1

Il Napoli, dopo una sosta per le Nazionali molto tormentata a causa delle continue voci sul futuro del tecnico Rudi Garcia, dà un calcio alle critiche e riparte conquistando una preziosa vittoria sul campo dell’Hellas Verona. La formazione campione d’Italia si sbarazza mediante un secco 3-1 della squadra gialloblù nella sfida dello stadio Marcantonio Bentegodi valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024, grazie alla doppietta di Khvicha Kvaratskhelia e alla rete di Matteo Politano. Si tratta di un successo importantissimo per gli azzurri, che dimenticano la sconfitta di due settimane fa contro la Fiorentina e salgono al terzo posto in classifica con 17 punti.

Dopo un’iniziale fase di studio, il Napoli alza i ritmi e mette in difficoltà un buon Verona, fino ad arrivare alla rete del vantaggio messa a referto al 27′ da Politano su assist di Giacomo Raspadori, preferito a Simeone. I ragazzi di Rudi Garcia danno l’impressione di poter controllare il match e, infatti, a pochi minuti dall’intervallo realizzano il raddoppio con Kvaratskhelia che, in assenza dell’infortunato Victor Osimhen, si cala nei panni del bomber, sfruttando perfettamente il suggerimento di Politano. La ripresa si apre sempre all’insegna del georgiano che, ancora su assist di Politano, confeziona il 3-0 scartando Montipò e depositando la sfera in fondo al sacco. Al 60′ Darko Lazovic prova a riaprire la contesa approfittando di un errore di Di Lorenzo, ma il suo gol risulta inutile ai fini del risultato.

Il Napoli, dunque, torna ad alzare la voce e, nonostante l’infortunio di Osimhen, ritrova il successo trascinato da un sontuoso Khvicha Kvaratskhelia, che per un pomeriggio ha deciso di svolgere il ruolo di ‘supplente’ dell’attaccante nigeriano, mettendo a segno una doppietta. Nota di merito anche per Matteo Politano, che prima porta in vantaggio i suoi e poi sforna due assist preziosi per il georgiano. Garcia aveva bisogno di segnali positivi e questi sono arrivati, ma martedì in Champions League contro l’Union Berlino sarà un’altra storia e servirà maggiore precisione, soprattutto a livello difensivo. Ad ogni modo il tecnico francese è riuscito momentaneamente a mettere a tacere le numerose critiche nei suoi confronti…