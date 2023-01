Fifa, record al Museo di Zurigo: quasi 400 mila visitatori nel 2022

Nuovo record registrato dal Museo Fifa in Svizzera: nel 2022 quasi 400.000 visitatori provenienti da oltre 135 paesi diversi hanno fatto visita a Zurigo, che ha accolto 195.000 ospiti alle sue mostre ed eventi. Durante la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, altri 179.000 visitatori hanno esplorato la mostra speciale di quattro settimane nell’ambito del Fifa Fan Festival a Doha.”Nell’ultimo anno, siamo lieti di aver compiuto un significativo passo avanti nella nostra missione, celebrando e salvaguardando la storia e la cultura del calcio internazionale e condividendo la magia del bel gioco con un numero sempre crescente di persone in tutto il mondo”, ha dichiarato Marco Fazzone, il direttore del Museo.“Gli ultimi 12 mesi hanno dimostrato ancora una volta che il Museo Fifa è una destinazione culturale attraente, sia a Zurigo che in tutto il mondo, grazie ai nostri contenuti coinvolgenti, oggetti unici e formati popolari, attraverso i quali avviciniamo fan e leggende del gioco”. Fazzone guarda al nuovo anno con un senso di grande attesa: “Iniziamo il nostro programma 2023 con l’inaugurazione della nostra mostra speciale ‘Paolo Rossi: un ragazzo d’oro’ a Zurigo il 10 febbraio. Stiamo anche lavorando intensamente ai nostri piani espositivi sulla storia, lo sviluppo e la cultura del calcio femminile, e il Museo Fifa sarà presente alla Fifa Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023. Per la seconda metà dell’anno, stiamo preparando una mostra sul design e il calcio. Quest’anno siamo entusiasti di continuare a raggiungere gli amanti del calcio e della cultura in tutto il mondo, mentre espandiamo ulteriormente le nostre attività internazionali”.