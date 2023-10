Newcastle, Bruno Guimaraes rinnova fino al 2028: “Sono felicissimo”

Il Newcastle piazza un altro importante colpo, ma questa volta non si tratta di un nuovo acquisto. Il club inglese, infatti, ha annunciato il prolungamento di contratto fino al 2028 del centrocampista Bruno Guimaraes: “Il Newcastle United è lieto di confermare che il centrocampista della nazionale brasiliana Bruno Guimarães ha firmato un nuovo contratto quinquennale con il club. Il favorito dei tifosi, nato a Rio de Janeiro, ha impegnato il suo futuro nel club fino al 2028, essendo arrivato al St. James’ Park dal Lione nel gennaio 2022”.

Guimaraes, attraverso i canali ufficiali del Newcastle, ha espresso tutta la propria gioia: “Sono assolutamente felicissimo. I tifosi mi hanno fatto sentire a casa sin dal mio primo giorno qui e mi sento così amato nella mia vita. Sono così felice qui. È un posto in cui è così comodo stare e spero di continuare a rendere felici i tifosi e aiutare la squadra a fare bene. Questo è il mio obiettivo, perché non ci sono parole per descrivere quanto sono felice di essere qui”.