Masters 1000 Shanghai 2023, esordio sul velluto per Medvedev e Tsitsipas. Bene anche Alcaraz

La pioggia condiziona questo sabato di tennis al Masters 1000 di Shanghai, con diversi incontri sospesi e altri rinviati definitivamente a domani. C’è stata però occasione di vedere all’opera molti dei big provenienti da Pechino. A parte Jannik Sinner, che si è imposto in due set su Giron, sono arrivate anche le affermazioni degli altri due favoriti della vigilia. Carlos Alcaraz nella sessione serale ha sconfitto con il punteggio di 6-2 7-5 il francese Gregoire Barrere nonostante qualche patema nel final, dato che si era fatto riprendere dal 4-2 al 4-4 nel corso del secondo parziale.

Tutto facile per Daniil Medvedev, il quale con un duplice 6-3 ha avuto la meglio sul cileno Cristian Garin. Esordio vincente anche per Stefanos Tsitsipas, che a differenza dei colleghi sopracitati non è esattamente in un buon momento di forma e prova a rialzarsi un po’. Il tennista di Atene oggi ha vinto abbastanza nettamente per 6-4 6-2 sul nipponico Hijikata. Succsso netto anche per Tommy Paul per 6-3 6-0 su Ofner e infine vince Nicolas Jarry per 7-5 6-2 sul francese Atmane.