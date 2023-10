Spagna, l’Andorra senza stadio. Piqué: “Avete lasciato la città senza calcio professionistico”

Alain Cabanes, Segretario di Stato per lo Sport e la Gioventù di Andorra, ha confermato questa mattina la negazione dell’FC Andorra di giocare le partite casalinghe all‘Estadi Nacional nella prossima stagione. Il club che partecipa a LaLiga Hypermotion non potrà giocare ed è stato sottolineato dal Governo che aiuterà “a mediare, ovvero a trovare un posto per loro affinché possano iniziare bene la stagione, ma non sarà lo Stadio Nazionale”. Il Segretario di Stato ha inoltre assicurato di sapere che “l’FC Andorra sta adottando le misure appropriate e daremo loro tutto il sostegno possibile”.

L’episodio non ha visto indifferente Gerard Piqué sui social network: “Abbiamo investito più di 4 milioni di euro nell’adattamento dello Stadio Nazionale in modo che LaLiga ci lasci giocare e ora ci butti fuori. Ad Andorra non esiste un impianto sportivo con le condizioni per poter competere l’anno prossimo. Grazie per averci espulsi dal paese . Non abbiamo altra scelta che lasciare e cambiare il nome del club. Congratulazioni, avete lasciato Andorra senza calcio professionistico”.