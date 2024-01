Newcastle, bilancio in rosso: il club non esclude cessioni

Il Newcastle dall’entrata in scena della proprietà saudita non ha badato a spese, ma nel prossimo futuro potrebbe essere costretto ad operare anche in uscita. “In prospettiva, vogliamo essere fra i primi 6 club sostenibili ma andando a guardare gli ultimi bilanci il Tottenham ha un fatturato di 440 milioni di sterline e noi siamo a 250: c’è un grande divario da colmare”, ha dichiarato l’amministratore delegato Darren Eales dopo che il bilancio per la stagione 2022-23 ha fatto segnare un rosso per quasi 85 milioni di euro. “Ogni decisione che prenderemo sarà sempre per il bene a medio e lungo termine del club – ha aggiunto Eales – E’ difficile parlare nello specifico ma se vogliamo arrivare dove vogliamo arrivare, a volte è necessario cedere alcuni giocatori”.