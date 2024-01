Formazioni ufficiali Juventus-Frosinone, Coppa Italia 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Juventus-Frosinone, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. Reduce dal netto 6-1 alla Salernitana, la squadra di Allegri torna in campo da favorita e mette nel mirino la semifinale, dove c’è già la Lazio. In visita all’Allianz Stadium arriva il Frosinone, che agli ottavi ha travolto il Napoli ma non sta attraversando un buon momento di forma ed avrebbe bisogno di un’impresa per sorprendere anche i bianconeri. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di giovedì 11 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-FROSINONE

JUVENTUS: In attesa

FROSINONE: In attesa