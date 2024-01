Da esubero della Roma di Mourinho a gioiello di mercato: Arsenal su Borja Mayoral

Solo Jude Bellingham (13) ha segnato più gol di Borja Mayoral (12) in Liga. L’attaccante del Getafe si è messo in luce in questa prima parte di stagione agli ordini di Bordalas, che l’ha visto anche realizzare due gol in Coppa del Re. Quattordici le reti stagionali dell’ex Roma, vicino al proprio record di gol fatto registrare proprio in giallorosso. Nel 2020/21 sotto la guida di Paulo Fonseca, infatti, Mayoral segnò sedici reti in stagioni (1o delle quali in campionato). Arrivato a Roma in prestito biennale, la sua esperienza italiana però subisce una brusca frenata con l’arrivo di Josè Mourinho. Per lui solo undici presenze e un gol (in Conference League). Da qui la partenza a gennaio in direzione Getafe. Oggi Borja Mayoral è rinato e le big d’Europa monitorano la situazione. Secondo il The Sun l’Arsenal sarebbe disposta a mettere sul piatto 25 milioni per assicurarsi il cartellino dell’attaccante scuola Real Madrid. Per ora il Getafe dice no e ne vuole 17 in più.