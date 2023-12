Nemanja Matic: “Al Man Utd c’erano giocatori sempre in ritardo. Tra questi Pogba e Sancho”

L’ex centrocampista di Manchester United, Chelsea e Roma Matic, è tornato sui suoi difficili anni ai Red Devils: “Al Chelsea c’era grande professionalità. Al Manchester United spesso i giocatori arrivavano in ritardo agli allenamenti, in particolare Pogba e Sancho. Noi che arrivavamo sempre puntuali, abbiamo formato una sorta di comitato disciplinare interno con me come presidente. Ho appeso al muro un foglio dove ho annotato i nomi delle persone che arrivavano in ritardo. In una stagione abbiano raccolto di 75.000 sterline di multe”