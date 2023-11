Roma, proseguono gli allenamenti in vista del Lecce: Dybala e Sanches in gruppo, out Spinazzola e Smalling

Prosegue il lavoro della Roma che, messo alle spalle il ko contro l’Inter, ha già spostato lo sguardo verso la prossima sfida di campionato contro il Lecce. I giallorossi anche questa mattina sono scesi in campo per la consueta seduta d’allenamento giornaliera iniziata con un lavoro atletico, al quale hanno poi fatto seguito alcuni esercizi con il pallone. Nel gruppo anche Dybala e Renato Sanches, che hanno recuperato dai rispettivi problemi muscolari e sono da considerare convocabili per la trasferta contro i salentini. Assenti invece Spinazzola e Smalling. L’esterno giallorosso salterà le prossime due partite e proverà a recuperare per il derby mentre il centrale inglese è volato a Londra per un consulto medico a causa del dolore nella zona del tendine tra quadricipite femorale e piatto tibiale