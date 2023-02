Mondiale per Club, una squadra extra europea non vince dal 2012

Il successo di ieri del Real Madrid sull’Al-Hilal nel Mondiale per Club ha ancora una volta confermato il dominio del calcio europeo su quello degli altri continenti. Non che questo fosse in discussione, ma da un certo punto di vista è lecito domandarsi anche la vera utilità di una competizione di cui si conosce già il nome della futura vincitrice nella quasi totalità dei casi. L’ultima squadra extra europea ad aggiudicarsi l’evento è stato il Corinthians nel 2012, quando riuscì da vincitor della Copa Libertadores a sconfiggere il Chelsea, che quell’anno aveva vinto a sorpresa la Champions League.