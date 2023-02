“Anche senza di me non sei andato male. Numero 1”. Con queste parole Zlatan Ibrahimovic – tramite una storia postata su Instagram – ha voluto complimentarsi con Amadeus per il successo dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Il campione svedese due anni fa aveva partecipato alle kermesse ligure in versione di co-conduttore.