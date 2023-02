Monaco-Psg 3-1, Donnarumma: “Non ci sono scuse per questa sconfitta. Ma pensiamo positivo”

“Non ci sono scuse per questa sconfitta, siamo delusi e dobbiamo scusarci con loro”. Queste le parole del portiere del Psg, Gianluigi Donnarumma, dopo la sconfitta subita in casa del Monaco. “Volevamo fare meglio, ma dobbiamo pensare positivo – ha aggiunto l’ex Milan – Siamo ancora in testa alla classifica. È un momento complicato, ma non dobbiamo perdere l’ottimismo: continuiamo a lavorare e concentriamoci sulla partita di martedì”.