Scherma, CdM sciabola: Italia di bronzo a Varsavia, sul podio Samele e Gallo

Ottime notizie per la scherma italiana da Varsavia, sede della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Gigi Samele e Michele Gallo sono infatti arrivati terzi a pari merito, salendo entrambi sul podio e regalando un doppio bronzo ai colori azzurri. Il 35enne Samele ha esordito con un successo ai danni di Seitz per 15-11, per poi liquidare gli ungheresi Gemesi e Szatmari con i punteggi di 15-8 e 15-13. Infine, si è assicurato un piazzamento sul podio grazie al successo ai danni del francese Apithy per 15-14. Purtroppo in semifinale non ha potuto nulla contro il georgiano Bazadze, vittorioso per 15-12, ma si è comunque goduto una bella medaglia.

Giornata da incorniciare per il classe 2001 Gallo, capace di battere l’ucraino Yagodka per 15-13, il fenomeno ungherese Szilagyi per 15-12, quindi un altro ucraino, Humen, per 15-6, e per 15-14 il tedesco Szabo. Anche lui si è poi arreso in semifinale al polacco Kaczkowski per 15-14, centrando comunque il podio. Per quanto riguarda gli altri italiani, Giovanni Repetti ha chiuso 23°, 24° Dario Cavaliere, 26° Riccardo Nuccio, 33° Luca Curatoli, 38° Pietro Torre, 42° Leonardo Dreossi, 45° Mattia Rea, 49° Luca Fioretto, 55° Matteo Neri e 60° Giacomo Mignuzzi. Appuntamento alla giornata di domenica 12 febbraio con la gara a squadre.