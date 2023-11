MLS Playoffs 2023, i Los Angeles FC di Chiellini avanzano ai quarti di finale

Proseguono i playoffs della MLS e il Los Angeles FC è la terza franchigia ad ottenere il pass per i quarti di finale dopo Cincinnati e Kansas City. Giorgio Chiellini entra al 73° e gioca la parte finale del match vinto per 1-0 dalla squadra californiana (che si era aggiudicata anche la prima partita per 5-2) sui Vancouver Whitecaps grazie a un rigore di Bouanga al 24′ della prima frazione. Los Angeles attende ora una tra Seattle Sounders e FC Dallas, serie che è sull’1-1 dopo un successo per parte.