Ranking Atp aggiornato a lunedì 6 novembre: Djokovic sempre più solo in vetta, perde posizioni Musetti

Ecco il ranking Atp aggiornato a lunedì 6 novembre 2023, al termine del Masters 1000 di Parigi-Bercy. In top-10 Novak Djokovic mette sostanzialmente in cassaforte la prima posizione della classifica a fine anno, dato che a Torino gli basterà vincere un solo match per raggiungere l’obiettivo. Perde tre post e scende al n°10 Holger Rune, il quale difendeva il titolo conquistato lo scorso anno. Ne approfittano Ruud, Zverev e Fritz che guadagnano tutti una posizione. Lorenzo Musetti non è riuscito a difendere i punti dei quarti di finale raggiunti un anno fa e perde diverse posizioni, assestandosi al n°27. Perdono qualcosa anche gli altri azzurri in top-10 dietro di lui, da Arnaldi a Cobolli, passando per Sonego e Berrettini.

Novak Djokovic (Srb) 11445 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 8455 (–) Daniil Medvedev (Rus) 7200 (–) Jannik Sinner (Ita) 5490 (–) Andrey Rublev (Rus) 5205 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4435 (–) Casper Ruud (Nor) 3625 (+1) Alexander Zverev (Ger) 3585 (+1) Taylor Fritz (Usa) 3500 (+1) Holger Rune (Den) 3460 (-3)

27. Lorenzo Musetti 1470 (-5)

43. Matteo Arnaldi 1021 (-2)

49. Lorenzo Sonego 955 (-3)

91. Matteo Berrettini 682 (-2)

100. Flavio Cobolli 619 (-2)

128. Giulio Zeppieri 480 (+2)