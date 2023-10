Europei Under 17, caos intorno alla partecipazione della Russia: l’Estonia si rifiuta di giocare

Situazione davvero complicata intorno agli Europei Under 17, dopo che l’Uefa ha ammesso tra i partecipanti la nazionale della Russia. Dopo la Lettonia, anche la Federcalcio dell’Estonia ha annunciato che si rifiuterà di scendere in campo in un’eventuale partita contro i russi. Una decisione che è stata però criticata dal governo di Tallinn, con il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur, che è arrivato ad auspicare un vero e proprio boicottaggio dei propri giocatori contro la federazione di appartenenza.