Michael Owen racconta la malattia del figlio: “Se potessi, gli darei i miei occhi”

“Quando qualcuno viene da te al pub e ti chiede ‘tuo figlio gioca?’, vuoi solo cambiare argomento. Nel corso degli anni è stato difficile…”. L’ex calciatore di Real Madrid e Liverpool, Pallone d’oro 2001, Michael Owen racconta la malattia del figlio James, affetto dal morbo di Stargardt. Si tratta di una malattia genetica che colpisce la retina e che ha reso il ragazzo, oggi 17enne, “clinicamente cieco”. “Se potessi dargli i miei occhi, lo farei, ma queste sono le carte che la vita ha distribuito…”, ha detto Owen in un’intervista al ‘Daily Mail’. “Non puoi pensare al perché e a tutto il resto – aggiunge -. James non lo fa assolutamente. All’inizio forse, ma ora è un ragazzo positivo”. Le cure non sono state facili: “Gli bruciavano gli occhi e urlava di dolore. Pensi solo ‘perché?’ Ma sono stato in molti ospedali nella mia vita e ho visto molte persone meno fortunate, quindi andiamo avanti con la vita, ci divertiamo moltissimo. Prendo il lato positivo di ogni cosa. Ho molto di cui essere orgoglioso perché James è diventato un ragazzo brillante”.