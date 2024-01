Australian Open, Panatta: “Se vince Sinner è una tappa verso il ritiro di Djokovic”

Intervenuto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio Uno, Adriano Panatta ha parlato della semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic: “E’ una partita che, secondo me, potrebbe anche essere storica, perché se Sinner lo batte ancora una volta segnerebbe forse una tappa anche per il prossimo ritiro di Djokovic. Questo perché Djokovic vuol vincere il Grande Slam. Domani metterò la sveglia per vedermela. Se Sinner gioca al 100% e Djokovic gioca solamente al 99-98% vince Sinner. Se giocano tutte e due al 100% forse un 1% in più per Djokovic”.