Messi, offerta anche dalla Mls: proposto un triennale

Secondo ‘Sport’ martedì 6 giugno l’Al Hilal ufficializzerà l’acquisto a parametro zero di Lionel Messi. Secondo ‘Marca’, però, niente è ancora deciso, al punto che sul tavolo dell’argentino c’è anche una ricca offerta dalla Mls. Chiusa l’esperienza al Psg, Messi si guarda intorno e una franchigia statunitense gli permetterebbe di diventare il giocatore più pagato della Lega con un triennale. A questo punto la palla passa a Messi, che sul tavolo ha la proposta da 400 milioni all’anno dell’Al Hilal. Sembra ormai tramontata invece l’ipotesi del ritorno al Barcellona, che deve far quadrare i conti. Ma il tempo non è amico della società blaugrana, visto che Messi sembra intenzionato a risolvere il rebus futuro il prima possibile.