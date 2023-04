Real Madrid, Ancelotti: “Momento più importante della stagione, siamo molto contenti”

Carlo Ancelotti ha commentato al termine della sfida vinta contro il Barcellona, il passaggio alla finale di Copa del Rey. “È stata una partita completa. Abbiamo letto bene il momento di sofferenza per la squadra e dopo l primo gol abbiamo cambiato le dinamiche, trovando più spazio”.

Poi ha continuato: “Per Camavinga è stata una grande partita, è molto giovane e gioca bene in diversi ruoli. Modric e Kroos sono giocatori con molta personalità, hanno giocato una partita spettacolare. Benzema ha fatto un ottimo lavoro, ha trovato una condizione ottimale e la sua qualità fa la differenza. È uno dei migliori giocatori al mondo, e lo ha dimostrato”. Il tecnico blancos ha poi concluso: “Vinicius ha brillato, ma ha scatenato molte risse. ho preferito toglierlo per non correre altri rischi, era già ammonito. Detto ciò penso che siamo nel momento più importante della stagione, siamo molto contenti”.