Lutto nel mondo dell’NBA: morto a 74 anni l’ex giocatore e coach dei Celtic Chris Ford

Si è spento a 74 anni Chris Ford, ex giocatore e poi coach dei Boston Celtics negli anni ’80’. La leggenda dell’NBA ha vinto il titolo Nba con i Celtics nel 1981, passando alla storia anche come l’autore del primo canestro da 3 punti nella storia della lega. Secondo la stampa di Atlantic City, Ford sarebbe morto a Filadelfia dopo aver subito un attacco di cuore all’inizio del mese ma, proprio i Celtics che hanno dato l’ufficialità della sua scomparsa, non ha specificato le cause del decesso. “Come giocatore e allenatore, la carriera di Chris Ford ha attraversato oltre un decennio di basket dei Celtics, e ha lasciato il segno in ogni fase del percorso”, hanno dichiarato i Celtics in una nota.