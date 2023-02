Messi al Barcellona? Parla il fratello: “Torneremo solo se verrà cacciato Laporta”

E’ sempre più lontana l’ipotesi di un ritorno di Leo Messi al Barcellona, almeno secondo le dichiarazioni del fratello Matias, che sul canale Twitch “Labajada10” ha sparato a zero contro i blaugrana: “Non torneremo, e se lo faremo, sarà per fare piazza pulita. Fra quelli da cacciare c’è Joan Laporta, un ingrato visto tutto quello che ha dato Messi al club”.

Matias punta il dito anche contro i tifosi catalani: “La gente non ha aiutato Leo, avrebbe dovuto organizzare una manifestazione o qualcosa perchè andasse via Laporta e restasse Leo. I catalani sono traditori: mia mamma l’aveva detto una volta a Leo, ti tratteranno come hanno fatto con Ronaldinho”.