Roma, Zaniolo al Galatasaray: ecco tutte le cifre dell’accordo

Tra la Roma e il Galatasaray c’è l’accordo totale per la cessione di Nicolò Zaniolo. Ora manca solo l’ufficialità attesa per la serata di oggi o al più tardi domani. Ai giallorossi andranno subito 16,5 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 2 milioni che sono garanti alla Roma in qualsiasi cessione superiore ai 20 milioni da parte del club turco. Inoltre i capitolini deterranno anche il 20% sulla differenza tra una futura vendita e i 16.5 milioni saldati oggi dal Galatasaray. Infine si aggiungono anche altri 13 milioni di bonus che fanno riferimento a obiettivi sportivi raggiungibili sia dal giocatore che dalla squadra turca, di cui il 50% di questi facilmente raggiungibile. La Roma e il Galatasaray si sono anche accordati per un’opzione su due giovani del club turco: Yusuf Demir (2003) e Efe Akman (2006). Dunque qualora la società di Istanbul volesse vendere uno di questi due calciatori dovrà prima consultare la Roma che deterrà una prelazione su tutti gli altri club.