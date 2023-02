Calcio: comunicazioni del Var ai tifosi e recuperi lunghi nell’ordine del giorno dell’Ifab

L’Ifab si prepara ad abbracciare le novità del calcio. L’ente ha infatti inserito la definizione del tempo di recupero nell’ordine del giorno pubblicato mercoledì per la sua riunione annuale il mese prossimo a Londra. Durante l’incontro, si discuterà anche delle prove della Fifa alla Coppa del Mondo per club in Marocco delle comunicazioni al pubblico delle decisioni Var, e ancora della possibile introduzione di una sostituzione extra in caso di commozione cerebrale.