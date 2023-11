Mbappè regala occhiali ai bambini: “Ne regalo un paio anche a Dembélé così lo aiuto a fare gol”

Kylian Mbappé è stato protagonista a Port-Marly ad un ‘evento’ organizzato con la Fondazione OneSight, legata a uno degli sponsor del parigino. Ai mille bambini e bambine presenti, l‘Associazione Inspired by Kylian Mbappé ha regalato occhiali da vista e da sole per l’anno scolastico in corso. “È questo tipo di eventi che mi ridà il sorriso che cerco di restituire. Ai bambini posso dare tutto me stesso, anche se mi mettono una pressione in più. Quando ti guardano con tanta ammirazione, mi dico che non posso deluderli. Questo mi aiuta a essere sempre più esigente. E’ normale essere d’esempio, ma a guidarli devono essere i miei errori quanto i miei successi. Il miglior esempio non è necessariamente legato al successo. La vita vera è fatta di cose belle e altre meno belle”, ha dichiarato a Le Parisien. “Magari ne regalo un paio a Dembelé per aiutarlo a fare gol”, ha aggiunto scherzando. L’attaccante si reca regolarmente negli ospedali per far visita a bambini malati, ma di recente ha versato anche i premi incassati con la nazionale alla Fondazione Abbé Pierre che si occupa dei poveri e dei senzatetto.