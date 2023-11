Fiorentina, Commisso: “Finali perse grande delusione, ma continuo a sognare”

Intervistato da Dazn, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non ha nascosto la sua soddisfazione e la sua ambizione per l’avvio di campionato della squadra viola. Gli uomini di Italiano infatti restano in alta classifica, nonostante un paio di passi falsi nelle ultime giornate. Un entusiasmo che arriva anche dai tifosi, vista la prevendita spedita per il match contro l’Udinese che dovrebbe vedere sugli spalti del Franchi almeno 35mila persone. “Per me le finali perse lo scorso anno sono state una grandissima delusione, credevo che ne avremmo vinta almeno una – spiega il patron viola – Continuo comunque a sognare in grande, è così che rispondo se mi parlate di Scudetto a Firenze. Pensiamo un giorno alla volta, stiamo facendo molto bene.”

A parlare è stato anche Luca Ranieri, difensore centrale che proprio oggi è tornato a disposizione di Italiano nell’unica seduta di allenamento andata in scena al Viola Park di Bagno a Ripoli. “Dobbiamo fare meglio dello scorso anno e non è facile, visto che in Coppa Italia e in Conference League vorrebbe dire vincere il trofeo – afferma Ranieri – Ci vogliamo provare, dobbiamo migliorarci e anche in campionato possiamo fare molto meglio della passata stagione.”